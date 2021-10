Santos se salvó de la goleada y hasta sacó un punto de Pachuca

Fue una primera parte con mucha intensidad pues a pesar de que no cayeron los goles sí hubo grandes jugadas a la defensivas; sin embargo, fue Gibran Lajud quien se robó los reflectores pues tuvo atajadas clave para que su equipo no se fuera abajo en el marcador. Dos de ellas se las hizo a Avilés Hurtado, la primera fue una joya pues el colombiano ya cantaba el gol tras rematar en el área chica pero no contaba con que el guardameta había recorrido toda la portería para sacar el balón prácticamente en la línea de gol, mientras que la otra fue al minuto 40 tras un tiro libre.