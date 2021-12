En Santos Laguna niegan presión por título de Atlas, equipo 'hermano'

" No para nada, no es presión, es más bien ilusión, yo tengo un mandato desde que me nombró Alejandro (Irarragorri) hace casi tres años, tengo esta ilusión de poder darle a la gente, al grupo, a la empresa, esa alegría a la institución, para eso trabajamos, pero también he reiterado que el resultado no nos desquicia, lo que nos manda y mueve es el proceso, disfrutar el día a día, es tratar de construir esta infraestructura, basada en procesos , pero para nada me angustia ni me preocupa, al contario me motiva, mi misión fundamental es llenar de trofeos a esta institución", dijo en la conferencia de prensa donde fue presentado Pedro Caixinha.