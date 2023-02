Santos Laguna: Fentanes ve elegible a Santiago Muñoz para jugar con el primer equipo

“Santiago sigue avanzando, no ha tenido recaídas y ni ha tenido frenar. Lo veo muy bien y lo estamos considerando que pueda jugar con la Sub-20 o no, pero ya también lo veo elegible para participar con el Primer Equipo. Tengo que perfilar la lista de la gente que viaje pero Santiago está en mucho mejor momento y la idea es que ya empiece a tener minutos, ya sea con la Sub 20 o con nosotros directamente en primera”, mencionó el jueves.