Santos casi logra el retiro de Chiquimarco

“Equipos como Santos, el perdedor, con todo el peso político intentó acabar con mi carrera deportiva en la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y sacarme del fútbol, estuve a punto de irme del futbol por esas dos tarjetas, pero Aarón Padilla no lo permitió, gracias a Dios, a Aarón Padilla y la Comisión de Árbitros no les dieron mi cabeza, pero sí me suspendieron”, indicó.

“Eso a mí me sacó de los Juegos Olímpicos de Londres, no fui a los Juegos Olímpicos, y casi pierdo el Mundial, me sacaron de la lista de precandidatos al Mundial de Brasil, pero después la FIFA recapacitó y me volvió a poner en competición pero me puso en el último lugar de la lista para el Mundial”, expresó finalmente Marco Antonio Rodríguez.