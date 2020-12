Santiago Solari cree que Real Madrid y América comparten valores deportivos

"Mi experiencia en el Real Madrid no se limita a mi experiencia como entrenador del primer equipo, he pasado ahí más de la mitad de mi vida deportiva, he jugado allí, me he formado ahí en las divisiones inferiores, estuve un periodo de más de seis años en fuerzas básicas y de tres de ellos en el segundo equipo, además de mi experiencia como entrenador en el primer equipo y mi experiencia institucional, yo me siento parte de esa casa porque he pasado la mitad de mi vida y es siempre un honor en cualquiera de las funciones, todas me han dejado grandes aprendizajes y todas las valoro de la misma manera, no pongo una de ellas sobre la otra", comentó.