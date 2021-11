Aunque aseguró el terminar el torneo como líder un par de jornadas atrás, el encuentro de la Jornada 17 ante Rayados tiene una importancia especial para recuperar confianza en un grupo de jugadores notablemente golpeados en lo anímico, al respecto, Solari adelantó que: " No nos conformamos, sabemos que no nos puede alcanzar nadie, pero eso no nos conforma y queremos más puntos".