Santiago Muñoz: En Inglaterra piden que haya más jugadores mexicanos

“Hay mucha calidad en México y allá te lo dicen, te mencionan a figuras que han estado allá, me mencionaban mucho a Chicharito, Rafa Márquez, Borgetti… la calidad te la hacen saber siempre y una pregunta que se hacen mucho es ¿por qué no hay más mexicanos (en la Premier League)? ”, mencionó el delantero de 21 años en rueda de prensa.

“La calidad en México es grandísima, eso no me cabe duda, cuando estuve allá y tuve el roce con los jugadores y equipos de allá, te puedo decir que los mexicanos tienen una gran calidad y de que pueden, pueden. Yo creo que solo es la mentalidad, la mentalidad de profesional, mentalidad dentro y fuera de la cancha”, añadió.

Muñoz no pudo debutar en la Premier League, pero tuvo participó en varios partidos con el equipo Sub-21 y Sub-23 del Newcastle. El delantero espera consagrarse en Santos en el Clausura 2024 con el objetivo de volver a Europa en el futuro.

“Fue una experiencia inolvidable para mí, de la cual no me arrepiento nada, claro que se dijeron varias cosas de mi regreso, pero yo estoy agradecido con el club que desde los 14 años apoyaron mi sueño y me siguen apoyando. La palabra madurez es algo que agarré mucho allá, lo tomé como una maestría y quiero aportar aquí lo que aprendí”, indicó.