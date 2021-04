"Está a la vista, tú acabas de nombrar a dos jugadores que salieron de acá a Europa, Agustín Marchesin es figura en el Porto y Guido Rodríguez está en el Betis, entonces la Liga Mx no es mala, es una liga muy importante y quiera que no también te llevan jugadores a Europa, tienen a Diego Lainez , han llevado bastante jugadores y Europa se está fijando cada vez más en esta liga; es una liga a tener en cuenta”, indicó.

El mediocampista de 24 años pertenece al Sint Truidense de la liga belga y aseguró que quiere quedarse por más tiempo en México, pues está a préstamo por 6 meses, "apenas van cuatro partidos en los que me he podido mostrar y hay que ir poco a poco y trabajar duro para ganarse las cosas, nadie me ha regalado nada y está vez no va a ser la excepción”, añadió.