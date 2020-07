"Se mandó el comunicado en su momento dejando saber a la gente y a la prensa que estaba separado del plantel y no volvimos a hacer un comunicado oficial hasta el préstamo a Atlas , todo lo que se manejó en el intermedio fueron suposiciones, nosotros creemos que fue la mejor decisión y obviamente a Renato le deseamos mucho éxito en su proceso que va a vivir y le esperamos que mejore su vida personal y profesional", aseguró.

Asimismo, admitió que tomar la decisión de ya no contar más con el ecuatoriano en el equipo que dirige Miguel Herrera no fue sencilla, sin embargo, el mensaje que enviaron fue contundente.

"Fue muy complicado, desafortunadamente vivió un capítulo en su vida que supongo desearía no haberlo vivido, pero bueno, la institución tomó la decisión, no puede estar nadie por encima de los valores que representa este equipo, esta institución, nosotros lo dejamos muy claro y no se volvió a hablar del tema", añadió.