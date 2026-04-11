Liga MX Santiago Baños y el mensaje en América: ¿se fracasa si no se gana en Concacaf? El directivo azulcrema se sincera respecto a las expectativas de su equipo y aclara la razón por la que Nico Ibáñez no llegó a Coapa.

Video Santiago Baños deja fuerte mensaje en América: ¿fracaso si no se gana en Concacaf?

Santiago Baños, presidente deportivo del Club América, se sinceró respecto a lo que podría originar que las Águilas no llegasen a ganar la Concacaf Champions Cup, en donde disputan los Cuartos de Final ante el Nashville.

En entrevista exclusiva para Línea de 4 de TUDN, Baños dejó en claro que si bien no está del todo convencido del término "fracaso", sí resaltó que el América "quedaría a deber".

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"Puedes poner el adjetivo que quieras, no sé si fracaso porque es futbol, no comparto el tema de fracaso, pero seguiríamos quedando a deber, no es secreto que nos ha costado tener un título internacional en los últimos años.

"Estamos pensando en poder clasificar, siendo positivos, también tener el envión anímico, que eso nos lleve a tener un buen partido en martes, pero no está en los planes quedar fuera", agregó.

NICO IBÁÑEZ Y AMÉRICA: ¿POR QUÉ NO SE DIO EL FICHAJE?



En el pasado mercado invernal para el presente Torneo Clausura 2026, surgió la posibilidad de que Nico Ibáñez llegara al América como refuerzo.