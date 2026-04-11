Santiago Baños y el mensaje en América: ¿se fracasa si no se gana en Concacaf?
El directivo azulcrema se sincera respecto a las expectativas de su equipo y aclara la razón por la que Nico Ibáñez no llegó a Coapa.
Santiago Baños, presidente deportivo del Club América, se sinceró respecto a lo que podría originar que las Águilas no llegasen a ganar la Concacaf Champions Cup, en donde disputan los Cuartos de Final ante el Nashville.
En entrevista exclusiva para Línea de 4 de TUDN, Baños dejó en claro que si bien no está del todo convencido del término "fracaso", sí resaltó que el América "quedaría a deber".
"Puedes poner el adjetivo que quieras, no sé si fracaso porque es futbol, no comparto el tema de fracaso, pero seguiríamos quedando a deber, no es secreto que nos ha costado tener un título internacional en los últimos años.
"Estamos pensando en poder clasificar, siendo positivos, también tener el envión anímico, que eso nos lleve a tener un buen partido en martes, pero no está en los planes quedar fuera", agregó.
NICO IBÁÑEZ Y AMÉRICA: ¿POR QUÉ NO SE DIO EL FICHAJE?
En el pasado mercado invernal para el presente Torneo Clausura 2026, surgió la posibilidad de que Nico Ibáñez llegara al América como refuerzo.
Santiago Baños explicó que, a pesar de que se hizo el intento de contratar al delantero sudamericano, el alto costo, sobre todo una inflación súbita en su precio, hizo que la directiva optara por no contratar al ahora elemento de los Tigres.