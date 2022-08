Santiago Baños cree que el tiempo le dio la razón con el 'Tano' Ortiz como DT de América

"A mí no (el tiempo me ha dado la razón), lo que se viene planeando en la institución, no es fácil estar en una institución como esta, no se toman decisiones momentáneas, al 'Tano' lo trajimos por un trayecto para la Sub 20, lo tuvimos que llamar al primer equipo, hizo bien las cosas, él y su cuerpo técnico, le supimos dar la vuelta al arranque y los resultados lo respaldan, se ganó su continuidad y toca apoyarlo, darle las herramientas, han hecho una gran labor, hay un gran ambiente dentro del club y nos tiene contentos", señaló Baños en conferencia de prensa.