En San Luis entienden reacción de Izquierdo contra la afición

"No podemos decir que vamos a estar a favor de lo que hizo pero es justificable, el jugador lucha, trabaja, sufre y pueden decir que el cuerpo técnico no trabaja, pero para el jugador hay un poco de falta de respeto a veces, ellos se brindan, no quieren perder, a veces se sienten dolidos pero me pongo del lado de la gente, la gente no razona, con el corazón va hacia adelante, hay que entender las dos partes, termina el partido, un minuto, una derrota dura, dejemos que Juan reaccionó de esa manera, en el vestuario se calmará y en el otro lado, la gente viene sufriendo torneo tras torneo y tratar de salir adelante", dijo el auxiliar técnico.

"De vergüenza no hay por que estamos trabajando mucho, no se ve en la cancha pero hay dolor, los jugadores intentan cosas y no salen, no hay vergüenza, cada uno está preocupado, no creo que ningún jugador no esté preocupado, la autocrítica es para uno, todos la hacemos en cada cosa que hacemos, cada jugador en ese sentido es muy responsable, sabe que no está saliendo y busca una solución, primero en lo individual, luego en lo colectivo, no la estamos encontrando".