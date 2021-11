Sambueza: 'Pumas viene con un ánimo importante pero no sirve de mucho'

"Me parece una falta de respeto que la gente se esconda tras las redes sociales para insultar o para amenazar a la familia, me parece una falta de respeto, ojalá que se pueda encontrar al culpable, a ese que no tiene los huevos para decir las cosas de frente y que se termine de una vez por todas esto, esto es un deporte, se gana, se pierde, se empata, cada uno quiere hacer lo mejor que pueda para su institución pero no pueden pasar esas cosas porque se va todo de control, así que mi apoyo para el Chaka y para los jugadores que han pasado esto".