Salvador Reyes acepta que por obtener el pase, un empate más ante Pumas "es bueno"

"Me he sentido muy bien cómodo en América. Me dieron confianza desde mi llegada y así se ha visto en el terreno de juego. Espero superar ya lo hecho el torneo pasado, queremos la 14 y quiero repetir y hacer más cosas que el torneo pasado; lo que te puedo decir es que haciendo las cosas bien aqui en el América siempre te van a voltear a ver, estoy pensando en los Cuartos de Final y luego veremos en el futuro, todo está enfocado al partido de mañana", agregó.