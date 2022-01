Salvador Reyes cree que si se consagra en América podría estar en Qatar

“Sí, es un deseo (Mundial), sabemos que es cada cuatro años y se viene el año mundialista. Muchos jugadores quieren estar ahí así que yo estoy me siento privilegiado de estar en un club como América que es un grande. Quiero ir por el campeonato y ¿por qué, no? que se me dé la oportunidad (ser llamado al Tri”, comentó en entrevista exclusiva con Juan Carlos Díaz, reportero de TUDN.