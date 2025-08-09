    'Ruso' Zamogilny

    Ruso Zamogilny regala chamarra a fan en plena tormenta eléctrica

    La lluvia retrasó el inicio del América vs. Querétaro durante más de hora y media.

    Por:
    Redacción.
    Video ¡Ídolo! ‘Ruso’ Zamogilny se gana el respeto americanista por este gesto

    Damián 'Ruso' Zamogilny, exfutbolista y analista de TUDN, se ganó el respeto de todos con el gesto que tuvo con un pequeño aficionado que se resguardaba de la lluvia en el Estadio Ciudad de los Deportes.

    Luego de que el inicio del partido entre América y Querétaro de Jornada 4 quedara retrasado por más de hora y media por una tormenta eléctrica en los alrededores del Estadio Ciudad de los Deportes, Zamogilny no fue indiferente a las condiciones del clima.

    En un video que circula en redes sociales se aprecia cómo el Ruso se apiadó de un pequeño que intentaba refugiarse de la lluvia, acompañado de su padre, cerca de los palcos del estadio.

    Zamogilny no dudó en regalarle su chamarra para que el pequeño fanático pudieran mitigar el castigo de la incesante lluvia que provocó que los aficionados se resguardaran en los pasillos del inmueble ante los peligrosos y numerosos relámpagos.

    La lluvia también ocasionó que cuando se tenía previsto arrancar el protocolo, una sección del alumbrado del estadio dejara de funcionar, provocando nuevamente un ligero retraso en el silbatazo inicial.

