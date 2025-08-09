Video ¡Ídolo! ‘Ruso’ Zamogilny se gana el respeto americanista por este gesto

Damián 'Ruso' Zamogilny, exfutbolista y analista de TUDN, se ganó el respeto de todos con el gesto que tuvo con un pequeño aficionado que se resguardaba de la lluvia en el Estadio Ciudad de los Deportes.

En un video que circula en redes sociales se aprecia cómo el Ruso se apiadó de un pequeño que intentaba refugiarse de la lluvia, acompañado de su padre, cerca de los palcos del estadio.

Zamogilny no dudó en regalarle su chamarra para que el pequeño fanático pudieran mitigar el castigo de la incesante lluvia que provocó que los aficionados se resguardaran en los pasillos del inmueble ante los peligrosos y numerosos relámpagos.