Sambueza se ofrece a equipos de Liga MX: "A ver quién contrata a este viejito"

“Me voy con cosas muy positivas y obviamente me hubiese gustado irme de la mejor manera calificando a otra Liguilla y pudiendo competir más, también me hubiese gustado tener más minutos que lamentablemente no los tuve, pero así es el futbol, el profe tenía que elegir por 11 y esperaba mi momento, pero bueno, la verdad es que me voy con las mejores cosas de San Luis, con el cariño de la gente y muy agradecido”, comentó en su último día como jugador potosino.