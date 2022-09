Rubens Sambueza admite que le hubiera gustado terminar su carrera en el América

"Me hubiese encantado poder terminar mi carrera futbolística en el América, por diferentes situaciones, circunstancias no se dio, no se dio la vuelta y no se ha dado, yo creo que esa idea en mi cabeza ya no está, si toca el retiro, donde toque, lo haré muy agradecido, trato de vivir el día a día, si toca ir a donde sea lo voy a hacer", dijo Sambueza en conferencia de prensa.