Rubén Duarte llega para unirse a Pumas y promete dar “entrega, humildad y carácter”

“ Vengo de una liga de mucho nivel, siendo el capitán con mucha exigencia y aquí no va a ser menos. Creo que desde el primer momento me tengo que adaptar a lo que pide el míster, a lo que es este club. Sabemos que es un histórico y hay que volver a la senda de estar cerca, de luchar por ello hasta el final”, dijo Duarte, que además del Alavés también estuvo en las filas en el Espanyol .

“Es verdad que va ya bastante tiempo hablando en negociaciones y se ha alargado un poquito más de la cuenta pero al final estoy aquí. Creo que es un reto ilusionante, con mucha motivación. Salir de mi zona de confort creo que también me va a hacer crecer como persona y como futbolista en este caso”, dijo el lateral que hizo parte de las selecciones menores de España.

Rubén Duarte dice que sigue "muchísimo' la Liga MX

“Principalmente yo soy un hombre de club. He estado 7 temporadas en Alavés, luego estuve 8 en el Espanyol, desde categoría de inferiores. Soy un hombre de club. Lo que voy a dar es entrega, voy a darlo todo, humildad, ese carácter y a lo mejor esa experiencia por esa veteranía y tantos partidos en la Liga Española. Creo que es un valor añadido”, destacó.

“ La llevo siguiendo (Liga MX), soy muy futbolero, me gusta mucho el futbol, la llevo siguiendo desde hace mucho tiempo. Tengo excompañeros, he tenido excompañeros que están aquí, hay algún español que otro también jugando en la liga y la sigo, la sigo muchísimo, es una liga muy competitiva y donde cada partido cuesta mucho y al final eso me motiva”, concluyó.