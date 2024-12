“A Rotondi no le han enseñado lo que es marcar, no le han enseñado ni saber los parados de los equipos. Pasó con el América , que pasó de una línea de cuatro a una de cinco. Las críticas tienen razón, más allá que respeto que el jugador es ofensivo. Para mí es un volante”, agregó La Volpe.

Ricardo, con ayuda de un pizarrón, explica que en el mediocampo había un surco y se genera porque no sabe marcar y está tan claro que no sabe ni ponerse en posición. “Es un jugador ofensivo con mucha culminación, con mucho gol, pero no tiene oficio de marca lamentablemente”, sentenció el ex técnico de la Selección Mexicana.