Rodolfo Pizarro maravilla a Aguirre con su nivel: "Me ha sorprendido gratamente"

“Hicimos un trueque (Luis Romo por Charly Rodríguez), somos el mismo número de jugadores y vino Rodolfo que me ha sorprendido gratamente porque si bien es cierto que no juega desde el 8 de noviembre, también es cierto que se ha cuidado estos dos meses. Estamos contentos con la llegada de Luis y Rodolfo, creo que serán gran aporte con el equipo”, comentó en rueda de prensa previo al debut ante Querétaro este sábado a las 20:06 horas ET.