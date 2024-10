“Una novela interminable, que tuvo un inicio promisorio, me gustó cómo llegaron a jugar esas Chivas con Gago , los números no reflejaban lo que jugaban, se derrumbaron ante Atlas, en gran parte por esta novela incomprensible muy mal Gago al final cuando parecía bien encaminado el proyecto”

"Esto de Gago es parecido a como fue lo de Fernando Hierro, le tiró a figuras que sí pueden tener un impacto mercadológico, mercadotécnico brutal al inicio, pero porqué se va a comprometer Hierro con las Chivas. En cuanto alguien que me ofrece más lana, me voy".

"Gago, un técnico con un enorme potencial también viene a Chivas, pero no sé si desde el principio, en el entendido de que me habla Boca o me habla la Selección Argentina y me voy, ahí está la cláusula, en ese sentido tampoco satanizaría a Gago, porque se respetó un contrato, no te quedé mal ni nada, cumplí con el contrato haciendo valer la cláusula".