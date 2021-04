"Hay una gran base que deja Pablo Guede , que eso ayuda y es el soporte para dar continuidad a algunos aspectos y poner nuestra forma, idea de juego, la formación no varía mucho a lo que se venía haciendo, pusimos nuestro aporte y la calidad de los jugadores sobre lo que supieron realizar y en la semana trabajamos en lo mismo para un partido difícil para sacar un resultado que nos permita meternos en los 12 o un buen partido para estar entre los primeros ocho", aseguró.

A los fronterizos les queda ganar el último partido de la temporada ante Cruz Azul y esperar resultados para meterse a la reclasificación, pero para Siboldi, el triunfo no es solo producto de lo que él logró plasmar en solo una semana con los jugadores.

"No solo yo saqué el resultado, es un equipo, todos trabajamos para sacar resultado, cuerpo técnico, jugadores, staff, trabajamos para sacar el resultado. Ellos lo que hacen es que esto sucede, vamos a seguir trabajando, ser sólidos atrás, en defensa. Hay que trabajar el juego aéreo, tenemos ahí nuestro talón de Aquiles , todo es mejorable, salir ordenados, salir a proponer, con nuestras armas y herramientas convencidos de lo que podemos dar", añadió.

"El equipo estaba bien parado, Los primeros 30 minutos defendimos bien y tuvimos alguna oportunidad de llegada, en la segunda mitad iniciaron mejor que nosotros, intentamos ajustar, pero no fue suficiente porque en una jugada ellos nos hacen ese gol, el equipo no dejó de correr y luchar, pero no nos alcanzó para empatar el partido", puntualizó.