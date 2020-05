Richard Núñez asegura que Markarián lo corrió de Cruz Azul

“El tema es cuando llega Sergio Markarián veníamos de un gran torneo donde nos elimina el Atlante en Cancún y después son campeones, en el aeropuerto Sergio me dice que no me va a tener en cuenta jugando en esa posición, o jugaba de volante o no podía jugar, y yo no me sentía cómodo en esa posición, y me dijo que tenía que buscar mi salida, y me buscaron de América”.