Tuca niega crisis en Tigres, pero acepta su descuido en la defensa

Los Tigres de Ricardo 'Tuca' Ferretti sumaron su quinto partido sin ganar en el Guard1anes 2021 tras caer ante el Pachuca en casa y aunque el estratega reconoce que no hay crisis, sí mencionó que vendrán cambios grandes para buscar calificar a la Liguilla.

"No, crisis no, pero sí un momento desagradable", sentenció el Tuca en rueda de prensa. Acto siguiente reconoció su culpa en la racha negativa de cinco partidos perdiendo y empatando.

"Quizás es porque ando más preocupado en la situación ofensiva y tal vez he descuidado la defensa. Es difícil ganar cuando recibes uno o dos goles en cada juego, la responsabilidad es mía tal vez por no detectar la necesidad del equipo, he estado más ocupado al frente quitando y poniendo para dar fuerza ofensiva, pero a lo mejor el problema está atrás".