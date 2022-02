Tuca externa preocupación por secuelas de covid-19 en su plantel

"Hoy no funcionó nada, hicimos todo para perder y lo logramos, y ya, es la verdad. En el tiempo que llevo aquí nunca había visto al equipo jugar tan mal como hoy, tengo que reconocer, no nos ganó Chivas, fuimos nosotros los que perdimos. Mucha gente quiere entrar en polémica, no tengo por qué entrar en polémicas, porque hoy hicimos sí hicimos todo para perder, jugamos pésimamente", aseveró en rueda de prensa.