Ricardo Salazar | La temporada 99 del futbol mexicano

La 1930-31 se puso en marcha quedando suspendida después de celebradas dos jornadas completas. El Torneo México 70 se organizó entre los campeonatos 1969-70 y 1970-71, no contó con seleccionados, pero para darle interés el campeón debería disputar el trofeo de campeón de campeones en un triangular contra los ganadores de la Liga y Copa de la temporada 1969-70, por eso, el certamen ganado por Cruz Azul pertenece a dicha campaña y no es una nueva; además, los dos últimos lugares debieron disputar el descenso, no sucedió ni una ni otra confrontación.