Peláez rechaza que se haya equivocado en los fichajes de Chivas

“No (se equivocó), yo creo que hice lo que tenía que hacer en ese momento , lo que sí es que aprendí a que en el futuro los posibles refuerzos deben de ser analizados desde muchas aristas más; la psicológica, por ejemplo, su personalidad, temas familiares, cuestión de liderazgo, que muchas de ellas sí se analizan, otras quizá no tanto.

“O por qué va a salir tal jugador si ha tenido buen torneo, y pues la gente pide explicaciones; para que no nos vuelva a pasar ese tipo de situación de calentura en el momento. El análisis debe de ser exhaustivo antes de contratar y no cualquiera puede venir a Chivas . Esas son las conclusiones que sacaría”, comentó el directivo para Chivas TV .

Peláez indicó que las contrataciones para el próximo semestre deberán ser “bien pensadas”, y descartó que haya “cartera abierta”, pues a pesar de que el Guadalajara no vive una crisis económica, reconoció que “sí es una época complicada” consecuente a la pandemia del COVID-19.

“Estamos trabajando en ello (en los refuerzos), analizando por supuesto. Depende de factores, de que encontremos jugadores que vengan a sumar, a hacer diferencia, no traer por traer y realmente no son muchos los que pueden ser diferencia o potenciarnos que están en nuestro alcance porque yo te diría que hay otros que no son transferibles y otros que los costos son exorbitantes. Es difícil, pero vamos a buscar la forma”, explicó.