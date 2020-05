Ricardo Peláez da “total apoyo” a la cancelación del Clausura 2020

“No hay forma (de reanudar) , tanto en el aspecto médico y lo deportivo, por la cantidad de infectados que podría haber en un momento determinado, no solo por jugadores o directivos, sino también aficionados y con base en protocolos, reglamentos y la gran comunicación la decisión es la correcta”, explicó.

“No solo una y no solo Chivas (lanzaron propuestas) y por eso digo que si bien el momento ya es histórico, también lo es para el futbol mexicano porque hemos encontrado muchas ideas, una gran comunión, propuestas, se fueron analizando y finalmente se llegó está decisión.

“Se presentó esa propuesta por parte de Chivas hace un mes o mes y medio y no solo de jugar en Guadalajara, sino en toda la parte de occidente pensando en hospedaje, estadios, entrenamientos, se conformó muy bien, se analizó como todas las propuestas de trabajo y se tomó la decisión de que no. Al final la decisión fue sensata de comenzar con el siguiente para no ir pateando este torneo”, concluyó.