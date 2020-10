"A Córdova lo vi de muy joven, no jugó conmigo porque se lo llevaba mucho la Selección Mexicana Sub-20, se lo llevaban continuamente, por eso debutó Diego Lainez y no debutó él pero te juega como un cuarto volante en un 4-2-3-1, te juega por derecha, por izquierda, y en un 4-3-3 puede ser un 8 o un 10. Es uno de los mejores volantes que yo he visto, más que (Carlos) Rodríguez, que Aquino, que de los de León, el más completo que yo veo es él", apuntó.