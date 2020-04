“No es que no quisiera dirigir, yo llegaba a los equipos y parecía que hablaba chino o alemán ya que los trabajos que siempre me gusta hacer no iba luego con entrenamientos que hoy se consideran modernos con espacios reducidos y llegas a un equipo como recientemente a Toluca y quieres trabajar las líneas cómo vas a atacar, parecía que estábamos fuera de contexto", explicó La Volpe.

"Se me hacía difícil hacerle entender a las jugadores que hay que trabajar de forma colectiva, cuando regresé a Toluca me pasó eso y eso me sacaba las ganas, me hacía decir que estoy fuera de contexto y preferí dedicarme en mis últimos años a trabajar en formación de jugadores, que lleguen con oficio”, agregó.