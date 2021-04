Reynoso: Más que presionados debemos estar en el mejor nivel

"Estuve ocho años en este club sé lo distinto que es una Liguilla, más que presión vamos a entrar a un momento que todos debemos jugar como tal. Para jugar una Liguilla como la necesita Cruz Azul necesitamos a todos en su mejor expresión y hoy dimos un paso adelante para que todos tengan minutos y en determinado escenario nos ayuden. No viene el caso hablar de presión, no sentí presión en Liguilla, me sentí muy bien y eso es ls que los muchachos van a expresar, no es fácil seguir imponiendo récords, me quedo tranquilo porque viven su momento y espero que el futbol los premie", dijo el estratega.