'Potro' Gutiérrez se aferra al timón de Cruz Azul y niega ultimátum

"Se le debe preguntar a la persona adecuada, sobre mi continuidad o no... Hasta que no te digan gracias, esto sigue. En ese sentido, hemos hablado con la directiva y han mostrado esa confianza. Entendemos que esa inercia que llevamos hoy pensábamos romperla y no fue, pero hasta que se me dé un mensaje oficial no podría comentar algo al respecto", señaló.