"Para mí no (fue espejismo) porque estábamos bajo la misma lupa o la misma observación de que no estábamos jugando bien, que nos iban a golear, que no íbamos a clasificar, todas las cosas y al final de cuentas llegamos a la Semifinal, perdimos con León, pero lo que sí te puedo decir es que después de haber quedado eliminados, nadie estaba contento, satisfecho, estábamos molestos porque habíamos quedado fuera.