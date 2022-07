Ramiro Funes Mori apunta a debutar en Cruz Azul ante Santos en la Jornada 7

“Es una situación bastante atípica lo rápido que se va a terminar este torneo por el tema del Mundial y nos preocupa que pasan los partidos y no podamos tener las incorporaciones. Prefiero perder un poco de tiempo y asegurarme de que viene un buen jugador y no al revés, ganar un jugador antes, pero no de tanta calidad”, agregó sobre el complicado mercado de transferencias que ha sido para Cruz Azul en el que ha sumado a Carlos Rotondi y Gonzalo Carneiro.