Querétaro rumbo al Guard1anes 2020: altas, bajas, figuras y alineación

Es por ello que al entrenador juvenil no le intimida el máximo circuito: “Me siento preparado, si no, no hubiera agarrado la oportunidad, me siento preparado, confiado, ilusionado, la juventud no va peleada con la capacidad, entiendo que soy uno de los técnicos más jóvenes, pero eso no significa mas que ser joven, el equipo esta bien, se armo una plantilla competitiva, empezamos de menos a más en la pretemporada”, indicó en exclusiva para Línea de 4.