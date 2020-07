¡Qué ídolo! Foto de Memo Ochoa con distancia social se hace viral

Aunque el arquero no pudo bajarse del automóvil, intercambió mensajes con el papá del pequeñín: "Una disculpa por no bajar el vidrio... pero ya sabrás que no podemos por los temas actuales. ¡Un saludo!". A lo que Jorge Lozada respondió: "Gracias, eres nuestro crack".

El noble gesto de Paco Memo fue aplaudido por sus seguidores en redes sociales; sin embargo, tampoco se salvó de las críticas: "Qué bueno que aún piensen en los niños, ellos son inocentes y no entienden muchas cosas, pero tú como un personaje público sabes ser humilde"; "Todos sabemos que no deberían ni de pararse afuera de Coapa y qué gran gesto tuviste en pararte y darle tiempo para que tuviera un recuerdo tuyo"; "No te quitaba nada bajar tu vidrio, es más bajarte y tomar la foto con su sana distancia, bajar tu vidrio regalarle unos guantes, etc, todo se podía".