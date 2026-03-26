Liga MX Gorriarán agradece a Culebro tras anuncio de su salida de Tigres El uruguayo recordó la importancia que tuvo el presidente de Tigres para su llegada al club.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Fernando Gorriarán agradecido con Maurico Culebro

El futbolista de Tigres, Fernando Gorriarán, deseó suerte a Mauricio Culebro quien asumirá un nuevo proyecto en Estados Unidos al finalizar la temporada y resaltó lo que logró con el club.

“Mauricio ya lo habló con nosotros. Nos comunicó este nuevo desafío que tiene a partir de junio. Sin duda que es un crecimiento personal de su vida y como parte de esta familia todo lo que sea en beneficio de un integrante del club, en este caso del presidente, es una oportunidad para seguir creciendo como presidente y persona”, expresó en conferencia de prensa.

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También mostró su deseo de que antes de irse puedan lograr el título en México y en Concacaf . "Agradecerle lo que hizo para el club. Los números están ahí. Hemos ganado, hemos competido, ojalá se pueda ir con los dos títulos", agregó.

Por otra parte, Gorriarán no perdió la oportunidad de agradecerle por haberlo llevado a los Tigres. El jugador llegó procedente de Santos y resaltó la influencia que tuvo Culebro para sumarse al equipo.

" Agradecerle también el voto de confianza que él me dio al traerme. Por lo que me hizo encontrarme acá, por lo que me demostró ser tigre", dijo.

¿Fernando Gorriarán ya renovó con Tigres?

El contrato de Gorriarán con Tigres finaliza en diciembre de 2026 por lo que se acerca el momento de su renovación o el de comenzar a escuchar ofertas. El jugador confirmó que aún no renueva, pero se dijo comprometido y dispuesto a seguir si así lo desean en el equipo.

" Mi prioridad siempre va a ser Tigres lo dije siempre, lo sigo diciendo. El club lo sabe, ya no depende de mí. No estoy metido tampoco en el tema, sigo enfocado en el torneo y hasta el último día que me toque quedarme me voy a brindar al máximo y me voy a quedar hasta que el club quiera", señaló.