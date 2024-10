HORARIO Y DÓNDE VER EL PUMAS VS. ATLÉTICO DE SAN LUIS DE LA JORNADA 12 DE LA LIGA MX

A qué hora es el Pumas vs. Atlético de San Luis de la Jornada 12: El juego se celebrará a as 12:00 pm tiempo del centro de México y en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.