Liga MX Pumas toma medidas de seguridad para el partido ante América Los Universitarios prohíben el ingreso de grupos de animación de las Águilas, entre otras cosas, para el partido de mañana en CU.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Pumas toma medidas de seguridad para el partido ante América

La Directiva de Pumas dio a conocer una serie de medidas de seguridad para el partido de los Cuartos de Final ante las Águilas del América. Destaca la prohibición a los grupos de animación o barras del equipo visitante.

A través de sus redes sociales los Universitarios no quieren actos de violencia entre los aficionados por lo que se les negará el acceso a los grupos de animación. Se monitorearán las gradas durante el partido para evitar la creación de grupos dentro del estadio.

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Se retirará del inmueble a quienes participen en la organización de grupos de personas que ya hayan ingresado.

Los motivos de desalojo para todos

Será motivo de desalojo para todos los aficionados por invadir la cancha, gritos discriminatorios, participar en peleas, arrojar objetos al terreno de juego, jugadores y otros aficionados.

También por lo mencionado en la formación de grupos de animación del equipo visitante.

Acosar y violentar al staff y a otros aficionados.