Pumas de la UNAM suma dos derrotas consecutivas dentro de sus últimos encuentros de la Liga MX Apertura 2024 ; con seis partidos disputados al momento, marchan en la novena posición, resultados que no comprometen la continuidad del estratega argentino Gustavo Lema.

Rodrigo Celorio aseguró en Insiders de TUDN que después de dos derrotas consecutivas en Liga MX no van a correr a Gustavo Lema; sin embargo, la Jornada Doble puede resultar determinante para afianzarse en el puesto o comenzar a tambalearse.

“Sino se saca resultado con Necaxa y con Puebla, puede haber movimientos. No ha habido ultimátum, no nada”, indicó el reportero de TUDN a Insiders, por lo que no peligra el puesto de Gustavo Lema tras seis fechas, pero que si el club comienza a caer en un tobogán ante equipos en el papel inferiores, el panorama puede cambiar.