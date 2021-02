"El equipo necesita regresar a las bases, se siente que estamos por un paso malo, pero no creo que sea así. Creo que el equipo ya está acostumbrado a no perder y cuando no se gana se siente eso", indicó.

"Si en lo personal a mi me gusta mucho siempre apoyar a los equipos mexicanos que van a esos torneos la verdad siempre me ha gustado o me gustaría ver ganar a los equipos mexicanos porque yo sí siento que representa la liga y es un orgullo ver a mexicanos ganando y bueno con los que juegas la verdad si me gustaría que ganara y les deseo todo lo mejor", finalizó.