Pumas UNAM Pumas negará acceso a grupo de animación de Cruz Azul para la final en CU Esta es la razón detrás del comunicado del Club Universidad.

Video Pumas negará acceso a porra de Cruz Azul para la Final de vuelta en Ciudad Universitaria

El Club Universidad anunció que no permitirá el acceso al Estadio Olímpico Universitario de grupos de animación de Cruz Azul para la Final de vuelta ante Pumas a celebrarse este domingo 24 de mayo.

Por medio de un comunicado, la institución auriazul detalló que la decisión se tomó en "estricto apego a los reglamentos de la Liga MX" para salvaguardar la seguridad de los aficionados que acudan al inmueble.

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"Acceso restringido: El ingreso de grupos organizados de animación o porras del equipo visitante será estrictamente negado".

Pumas agregó que como parte del protocolo de seguridad "Se supervisarán las gradas durante todo el partido para evitar la formación de grupos de animación ajenos al club local dentro del inmueble" y habrá cero tolerancia para "aquellas personas que participen en la organización de grupos masivos una vez dentro del estadio.

"La seguridad de las familias universitarias y de todos los asistentes es nuestra máxima prioridad", concluye el comunicado.

Pumas y Cruz Azul se debaten el título del Clausura 2026 con el marcador global empatado sin goles; los universitarios buscan su octava estrella 15 años después de su última hazaña mientras que La Máquina sueña con 'La Décima' tras media década sin alegrías en Liga MX.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PUMAS VS. CRUZ AZUL, FINAL DE VUELTA DE LIGA MX

Pumas recibe a Cruz Azul en C.U., donde La Máquina no pierde desde el Apertura 2021 cuando cayó en la Jornada 17 por 4-3; han sido cinco partidos desde entonces en los que los celestes no caen dentro de la Liga MX.