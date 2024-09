Para el Apertura 2024 llegó lo que pidió Lema, reforzaron bien al equipo y la paciencia no iba a ser la palabra más adecuada si las cosas no iban de la mejor manera. Entendían desde la directiva que con el plantel, que parece que está como la sexta mejor plantilla, quizás, y las cosa son van bien.

Se van a la Leagues Cup siendo tercer lugar invicto, jugando bien al futbol, y regresando las cosas ya no estaban de buena manera; no hubo un ultimátum, pero sí la sensación que si perdían ante Puebla, en casa, iba a tronar algo, indicó Rodrigo Celorio en Insiders para TUDN .

EL CALENDARIO QUE SE VIENE PARA PUMAS

Ganó a La Franja jugando mal, porque Gustavo Lema mencionó que hubo lapsos en el que no le gustó el equipo, cayó el gol por una jugada fortuita, la realidad que muy poco de la UNAM y de frente con un calendario bravísimo, primero ante Xolos este domingo y luego dos visitas ante América y luego Toluca.

Esta semana de Necaxa, Puebla y Tijuana, la tenían marcada con rojo, porque ganando los nueve puntos ya estaban muy cerquita de participar, con partidos en casa accesibles, lo de Puebla fe oxígeno puro, pero si no ganan el domingo, no hay seguridad de que no haya movimientos.