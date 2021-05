Los Pumas anunciaron sus primeras bajas para el próximo torneo

Los movimientos en Pumas comenzaron y las primeras bajas oficiales son Juan Manuel Iturbe y Facundo Waller , quienes no entraron en planes del equipo para la siguiente temporada, información que hace unos días fue adelantada por Julio Ibáñez, reportero de TUDN y que hoy los universitarios confirmaron mediante sus redes sociales con mensajes de agradecimiento para ambos jugadores.

Con el paraguayo la situación parecía inminente pues incluso hace un par de temporadas fue prestado a Pachuca , pues no tenía cabida en el equipo que entonces dirigía Miguel González Michel , con quien incluso tuvo diferencias que terminaron por dejarlo fuera del equipo, pero regresó bajo el mando de Andrés Lillini quien el torneo pasado lo utilizó como revulsivo viniendo desde la banca en la mayoría de partidos, y para el Guardianes 2021 su actividad disminuyó considerablemente.

En tanto con Waller los universitarios decidieron no hacer válida la opción de compra que tenían con el Plaza Colonia de Uruguay pues el equipo tiene los recursos limitados y analizan cuál es la mejor forma de administrarlos. El sudamericano batalló para encontrar un puesto como titular en el equipo, de hecho durante el Guardianes 2021, torneo para el que llegó, apenas jugó seis encuentros de inicio, tres en Liga y tres en Liguilla, no obstante, para el presente campeonato le llenó el ojo al entrenador y arrancó en 14 de 17 duelos, incluso terminó jugando como lateral por izquierda, pero no le alcanzó para quedarse en el equipo.