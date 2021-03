Lillini promete Liguilla tras una “bocanada de oxígeno” ante Santos

Andrés Lillini , técnico de Pumas , no pudo ocultar su felicidad por acabar con una racha de seis partidos consecutivos sin ganar, y admitió que su equipo jugó “con una presión extra” ante Santos , pero que el triunfo polémico de 1-0 les dio “una bocanada de oxígeno” en busca de su objetivo: calificar a Liguilla .

“Es una buena abocanada de oxígeno, necesitábamos salir de esta inercia, es una inercia que en el futbol la estoy aprendiendo, los jugadores grandes son los que marcan el rumbo, me decían que hay que vivir estas situaciones para que los chavos sepan. Ahora estos partidos me hicieron madurar, hoy demostramos carácter y en base de eso respiramos.

El estratega universitario le dedicó la victoria a la afición y aseguró que se meterán a la Liguilla. “En cuanto si es tarde para revertirlo, no, porque estamos a dos puntos del lugar 12, falta un poquito menos del final del torneo, falta mucho por jugar, pero para nada es tarde. No estamos lejos y lo vamos a lograr”, sentenció.

LILLINI NO VIO SI FUE MANO; ALMADA CARGA CONTRA EL ARBITRAJE

Sobre la polémica mano marcada a Jesús Isijara que le permitió a Pumas llevarse el triunfo, comentó que “si soy sincero, cuando la viene a revisar el cuarto árbitro, no la vi, estuvimos en el vestidor y no la pude ver, no sé si fue mano, lo único que se es que fue gol y es importante para nosotros”.