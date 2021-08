“No hago diferencia entre extranjeros y fuerzas básicas, no voy a aceptar algo en contra de los futbolistas, porque hoy Favio (Álvarez) entra y lo hace bien, ustedes dividen para dañar, pero no lo voy a tolerar. Me parece fuera de lugar la pregunta. No hay diferencia, están sentados en la banca y nunca he jugado con más extranjeros que mexicanos, y he debutado muchos chicos de fuerzas básicas”, señaló en conferencia de prensa.