"No, no me fijo en eso, al contrario le dedicamos el triunfo a la gente que se manifiesta, hay un gran trabajo de todos nosotros atrás conjuntamente con la directiva, es un regalo para ellos, no me molesta en lo más mínimo, son aficionados y tienen todo el derecho siempre y cuando esté en las conductas normales de hacer una manifestación, no es contra el mundo, no soy de estar en juicio de todos, devolver cada positiva que hago como venganza, para nada, los necesitamos a ellos.