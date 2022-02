Lillini no ve a Pumas superior al América: “Subestimar es una miseria del ser humano”

“Espero un partido en los primeros y medios minutos de ajedrez, de movimientos parejos y que se va a abrir en algún momento porque no creo que ninguno de los dos equipos especule, por lo menos nosotros si especulamos perdemos, ya nos ha pasado por experiencia de que cuando no atacamos o tiramos demasiado para atrás no la pasamos bien. En algún momento se va a abrir, pero no espero un partido desde el arranque de tú por tú, sí a la medida de que el juego avance y las condiciones del partido vayan cambiando”, explicó.