Pumas tendrá 10 días de vacaciones y en tres días sabrá si el plantel tendrá bajas

El técnico de Pumas, Andrés Lillini , manifestó su tristeza por no haber salido campeón e informó que el plantel tendrá 10 de vacaciones tras caer en la final del Guard1anes 2020 ante León .

Sobre la derrota en la vuelta de la final, el DT manifestó que el gol tempranero cambió mucho el desarrollo del juego: "Ayer León se encuentra con el gol y después estuvimos jugando en una mitad, se hizo difícil, quizá no fuimos lo suficientemente profundos para no pasar esas 2 líneas de 4 que paró el rival” y agregó que para la "tristeza" que tinee "solo le queda trabajar".

"Me dijeron que en el transcurso de estos 3 días se me diría oficialmente si hay algún acercamiento por Carlos González, por Iniestra, el préstamo de Mayorga y por algún otro jugador. Con base en eso vamos a ver cómo procedemos con el armado del equipo", dijo el estratega al respecto, quien además agregó que por Juan Ignacio Dinenno “no tenemos nada (ofertas) oficial, ojalá y no llegue nada y podamos contar con él”.